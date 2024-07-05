Жители якутского села перестали выходить из дома из-за белого медведя

Жители села Усть-Оленек Булунского улуса в Якутии полторы недели страдают от белого медведя, который забрел на их территорию и буквально терроризирует их.

Медведь пришел в село 26 июня и находится в черте населенного пункта. Он не боится собак и чувствует себя спокойно. Местным жителям приходится сидеть дома.

Белый медведь занесен в Красную книгу, из-за этого охотники не могут его убить. Возраст животного визуально определили на один год, пол по кадрам понять невозможно.

Заместитель главы Тюметинского национального наслега Елизавета Петрова передала информацию о проблеме жителей исполняющему обязанности главы Булунского улуса Леониду Попову и руководителю Булунской инспекции ГЭН Иннокентию Стручкову. Она попросила принять срочные меры в связи с угрозой жизни людей.

В Усть-Оленьке проживают семьи с детьми, пенсионеры, а также работники полярной станции. Они остаются беззащитны перед хищником. В заявлении уточняется, что отпугивающие звуки не действуют на медведя.