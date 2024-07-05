ВСУ за сутки 30 раз обстреляли ДНР, убив одного и ранив трех жителей

За истекшие сутки 4 июля украинские боевики атаковали территорию Донецкой Народной Республики 30 раз. Это привело к гибели одного мужчины и ранению еще трех человек.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), больше всего обстрелов пришлось на Горловское направление. По этой части республики противник ударил 21 раз.

«30 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили три гражданских лица», - уточнили в ведомстве.

Еще девять обстрелов произошли на Донецком направлении. При ударах повреждения получили шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

За все время обстрелов украинские националисты выпустили по территории Донецкой республики боеприпасов.