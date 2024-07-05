В Томске приставы арестовали 87 кошек должницы

Судебные приставы в Томске арестовали у женщины 87 сувенирных кошек за долги в общей сумме около миллиона рублей, об этом сообщили на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области.

«На вещи наложили арест, а гражданке предоставили право самостоятельно реализовать имущество в целях погашения задолженности, поскольку стоимость каждой единицы не превышает 30 тыс. рублей», - указано на сайте.

Жительница Томска не закрывала долг перед кредитными организациями и предприятиями ЖКХ. Приставы обнаружили у женщины два дачных участка, квартиру и гараж. Сотрудники ФССП наложили запрет на оформление сделок купли-продажи с недвижимостью. Имущество предложили взыскателям в счет погашения долга, после согласия одной из организаций приставы приступили к передаче гаража. Во время процедуры сотрудники обнаружили в боксе 87 деревянных кошек, на которые наложили арест.