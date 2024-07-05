МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Томске приставы арестовали 87 кошек должницы

Жительница Томска задолжали организациям около миллиона рублей.
Услада Дубинина 2024-07-05 14:26:58
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Судебные приставы в Томске арестовали у женщины 87 сувенирных кошек за долги в общей сумме около миллиона рублей, об этом сообщили на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области.

«На вещи наложили арест, а гражданке предоставили право самостоятельно реализовать имущество в целях погашения задолженности, поскольку стоимость каждой единицы не превышает 30 тыс. рублей», - указано на сайте.

Жительница Томска не закрывала долг перед кредитными организациями и предприятиями ЖКХ. Приставы обнаружили у женщины два дачных участка, квартиру и гараж. Сотрудники ФССП наложили запрет на оформление сделок купли-продажи с недвижимостью. Имущество предложили взыскателям в счет погашения долга, после согласия одной из организаций приставы приступили к передаче гаража. Во время процедуры сотрудники обнаружили в боксе 87 деревянных кошек, на которые наложили арест.

#в стране и мире #арест #Судебные приставы #кошка #томск #сувениры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 