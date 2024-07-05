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Американский M2 Bradley уничтожен расчетом «Нона-СВК» ВС РФ в зоне СВО

Российские военнослужащие также уничтожили группу эвакуации, прибывшую для спасения экипажа подбитой техники на авдеевском направлении.
2024-07-05 05:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета самоходного миномёта 2С23 «Нона-СВК» группировки войск «Центр» ВС РФ уничтожили американскую БМП М2 Bradley. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наведя орудие боевой машины на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив замаскированную в лесополосе бронетехнику противника.

Затем разведчики обнаружили подходящий для эвакуации личного состава подбитой машины пикап ВСУ. Выполнив вторую серию выстрелов, миномётчики прямым попаданием поразили автомобиль после чего оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от возможного удара артиллерии и дронов противника.

По словам наших артиллеристов, высокая мобильность самоходного миномета позволяет его эффективно использовать против противника.

«Отстрелялся, быстренько поменял позицию,с другой точки отстрелялся и тоже уехал в укрытие», - пояснил старший наводчик с позывным «Барыс».

Как отметил начальник штаба самоходного дивизиона с позывным «Гром», позиция для ведения огня тшательно выбирается.

«По мере возможности всегда инженерная подготовка соблюдается, и мы маскировкой орудия тоже занимаемся», -добавил военнослужащий.

«Нона-СВК» способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных миномётов. Для бесперебойного подвоза боеприпасов на огневые позиции в круглосуточном режиме работают военнослужащие подразделений тыла.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #Авдеевское направление #БМП Bradley
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