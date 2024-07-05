Артиллеристы разбили пункты дислокации ВСУ снарядами «Краснополь»

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Север» высокоточными 152-мм артиллерийскими боеприпасами «Краснополь» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ, сообщает Министерство обороны России.

Беспилотник обнаружил украинских боевиков в строениях. Данные передали артиллеристам, которые выдвинулись на позиции и выпустили снаряды по целям. В свою очередь противник попытался вести ответный огонь, но безуспешно.

В описании к видео сказано, что артиллеристы круглосуточно выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Расчеты «Мста-С» ведут огонь на дальностях до 30 километров.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.