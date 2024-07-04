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Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Президент Казахстана отметил, что республика за короткое время выполнила все процедуры для вступления в объединение.
Алексей Курильченко 2024-07-04 09:06:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующие документы были подписаны в начале второго дня работы саммита объединения в Астане. Начать работу с подписания документов предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня на саммите в Астане будет принято решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Ваша страна за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС», - заявил Токаев.

Белоруссия стала десятым полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

Республика принимала участие в ШОС в качестве партнера по диалогу с 2010 года. В 2015 году страна получила статус наблюдателя. В 2022 году в ходе заседания Совета глав государств ШОС в Самарканде было подписано решение о начале процедуры вступления Белоруссии в состав объединения в качестве полноправного члена.

#белоруссия #шос #Астана #подписание
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