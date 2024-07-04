Т-80 с металлическим обвесом выдержал удар роя FPV-дронов врага

На Южно-Донецком направлении наши войска при поддержке танкистов ведут наступление на позиции киевских формирований. Боевики пытаются подбить боевые машины, используя FPV-дроны. Но экипажи модернизируют танки - так, чтобы ни одна «птичка» к ним не залетела.

Танк Т-80БВ имеет максимальную защиту - на поле боя именно им была взломана оборона противника в Старомайорском. Дроны кружили над ним целыми стаями, было множество прилетов, но не один из них не достиг своей цели. Все потому что танк закрывает большой металлический короб и несколько рядов железных цепей - спереди и сзади. Кумулятивная струя FPV-дрона рассеивается о защиту. Эти места не стали наглухо заваривать, а повесили именно цепи чтобы экипаж мог в случае чего быстро выбраться наружу.

Т-80БВ - ветеран-долгожитель. Воюет с первых дней спецоперации. Огонь из него ведет один самых возрастных наводчиков операторов с позывным Шатун. За его плечами солидный боевой опыт на Северном Кавказе. И теперь он здесь, на Времьевском участке Южно-Донецкого направления. Недавно его экипаж в составе бронегруппы штурмовал Старомайорское.

«Боевые цели это укрепрайоны, ДОТы - они все хорошо забетонированы, приходилось разносить Танк хороший - после выстрела ничего не остается», - рассказал Шатун.

Дополнительная защита помогла выжить на поле боя. Металлический обвес выдержал попадание восьми дронов-камикадзе. Враг израсходовал много коптеров, не добившись результата. Плюс танк может проделать проход в минном поле, выкорчевывая мины специальным тралом типа плуг. Защита установлена даже под танком - для защиты от магнитных мин.

Сейчас Дальневосточные танковые подразделения продолжают участие в наступлении в районе Старомайорского. Танков с дополнительной защитой у нас становится все больше. Дроны-камикадзе с кумулятивными зарядами, на которые делал ставку неприятель, утратили былую эффективность. И противник пока не знает, что с этим делать.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов