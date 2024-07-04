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Врач Мойсенко объяснила, чем опасны ледяные напитки в жару

По словам эксперта, они могут оказать шоковое воздействие на разогретый организм.
Глеб Владовский 2024-07-04 05:18:26
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress

Употребление ледяных напитков в жаркую погоду может быть опасно для здоровья. О негативных последствиях рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Римма Мойсенко.

По словам терапевта, напиток со льдом может оказывать шоковое воздействие на разогретый организм. Особенно не рекомендуется утолять таким образом жажду людям со слабым горлом.

«Ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это, в свою очередь, может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе», - пояснила врач.

В качестве рекомендации диетолог назвала оптимальную температуру для прохладительного напитка. Его показатель должен быть примерно 5-10 градусов, и при этом не сильно контрастировать при сильной жаре.

«Скажем, на улице +35, разница должна быть не более пятнадцати градусов, значит, готовый напиток не должен быть ниже двадцати градусов», - пояснила эксперт.

Напомним, что эксперт по строительным материалам Федор Васильев рассказал о том, как горячий чай может помочь спастись от жары.

#в стране и мире #Жара #диетолог #ледяные напитки
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