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Полянский называл нервным срывом возмущения Лондона председательством РФ в СБ ООН

По словам зампостпреда РФ в ООН, претензии были неубедительными и сделаны «для галочки».
Глеб Владовский 2024-07-04 03:42:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Претензии постпреда Великобритании при ООН Барбары Вудворд касательно председательства РФ в Совете Безопасности являются «нервным срывом». Такое мнение выразил в интервью «Звезде» зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Политик отметил, что если еще в 2023 году у многих западных коллег из-за перехода РФ на пост председателя СБ было «несварение желудка», в этот раз все прошло очень спокойно.

«Британская представительница была единственной, которая дрожащим голосом высказала нам какие-то претензии, поставила ккую-то галочку по поводу того, что председательство (в СБ ООН - Прим.ред.) перешло России. Звучало это неубедительно», - рассказал дипломат.

Полянский также добавил, что Великобритании ответили, что не ей читать России лекции и нотации. Кроме того, по его словам, британская дипломатия известна своей русофобией.

«У нас высокий авторитет и в мире, и в ООН. Многие с нами хотят работать, даже западные страны не уходят в кулуарах от диалога», - отметил он.

Напомним, что Россия будет в течение июля 2024 года занимать пост председателя Совета Безопасности ООН. Ранее, она его занимала в апреле 2023 года.

#ООН #совет безопасности оон #наш эксклюзив #Дмитрий Полянский
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