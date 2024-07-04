Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Город Энергодар, рядом с котором находится Запорожская АЭС, оказался частично обесточен. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

Линия электропередачи повреждена вне территории города.

«Уважаемые энергодарцы! Город частично обесточен в связи с повреждением линии электропередачи вне города», - говорится в сообщении.

Ранее украинские войска ударили по единственной работающей подстанции ЗАЭС «Радуга» в Энергодаре. В результате удара ВСУ пострадали девять работников, занимавшиеся оптимизацией схемы электроснабжения города в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.