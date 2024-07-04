В Горловке пострадали три человека в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела украинских войск в Горловке пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

ВСУ обстреляли поселки Победы и Мичурина, ранее было известно о двух пострадавших при атаке.

«Количество мирных жителей Горловки, раненых в результате украинской вооруженной агрессии, возросло до трех», - сообщил мэр города.

В поселке Победы в результате обстрела были повреждены частные дома, перебита газовая труба, а также ранена мирная жительница. В поселке Мичурина ранен мужчина.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.