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Под Нижним Новгородом опрокинулся автобус с пассажирами

За медицинской помощью никто не обращался.
Мария Зайцева 2024-07-04 20:15:04
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Автобус с пятью пассажирами опрокинулся под Нижним Новгородом. Об этом сообщает нижегородское управление МВД.

Происшествие произошло около 18:45 по местному времени на виадуке около Зелёного города в Кстовском районе.

По предварительной информации, водитель общественного транспорта не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся. В салоне находились пять пассажиров и водитель.

За медицинской помощью никто не обращался. Сообщается, что сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

#в стране и мире #Нижегородская область #ДТП #автобус #ГИБДД #пассажиры #водитель
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