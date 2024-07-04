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МИД РФ предложил Молдавии вернуться к тактике «малых шагов» с ПМР

Мария Захарова выразила сожаление о расхождении позиций Молдавии и Приднестровья.
Мария Зайцева 2024-07-04 19:00:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Расхождения в позициях Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики о подписании по инициативе ПМР совместной декларации, фиксирующей приверженность мирному урегулированию, вызывают сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В мае Приднестровье предложило Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. В начале июля Кишинев отверг предложение подписать этот документ.

По словам Захаровой, проблемы с согласованием декларации показали важность вопросов мира и безопасности для урегулирования, а также необходимость создания конструктивного диалога.

«Российская Федерация как посредник и гарант готова этому содействовать как в формате "5+2", так и в двусторонних переговорных рамках», - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

Она сообщила, что для нормализации диалога между Тирасполем и Кишиневом необходимо вернуться к тактике «малых шагов», предполагающих реализацию проектов исходя из интересов населения, а также отказ Молдавии от экономического и другого давления на ПМР.

Ранее Киев и Кишинев достигли неофициального соглашения о сохранении поставок природного газа в Приднестровье.

#в стране и мире #Молдавия #Приднестровье #кишинев #Тирасполь #Декларация
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