Эрдоган отметил хорошую форму Лукашенко на полях саммита ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества отметил его хорошую физическую форму. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

«Я вижу вас в хорошей форме», - сказал Эрдоган.

Лукашенко в ответ обратил внимание на ситуацию в регионе.

«Стараюсь. Нам другого не остается. Ситуацию знаете вокруг», - ответил Лукашенко.

Напомним, в Астане проходит саммит ШОС. На его полях состоялись двусторонние встречи на высшем уровне. Двусторонние отношения между Турцией и Белоруссией обсуждались на встрече лидеров глав этих государств Реджепа Тайипа Эрдогана и Александра Лукашенко. Они также затронули тему последствий конфликта на Украине, а также региональные и глобальные вопросы.