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Эрдоган отметил хорошую форму Лукашенко на полях саммита ШОС

Президент Белоруссии в ответ обратил внимание на ситуацию в регионе.
Игнат Далакян 2024-07-04 18:23:05
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества отметил его хорошую физическую форму. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

«Я вижу вас в хорошей форме», - сказал Эрдоган.

Лукашенко в ответ обратил внимание на ситуацию в регионе.

«Стараюсь. Нам другого не остается. Ситуацию знаете вокруг», - ответил Лукашенко.

Напомним, в Астане проходит саммит ШОС. На его полях состоялись двусторонние встречи на высшем уровне. Двусторонние отношения между Турцией и Белоруссией обсуждались на встрече лидеров глав этих государств Реджепа Тайипа Эрдогана и Александра Лукашенко. Они также затронули тему последствий конфликта на Украине, а также региональные и глобальные вопросы.

#в стране и мире #белоруссия #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Александр Лукашенко #переговоры #шос #Астана
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