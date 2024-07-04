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Сотни стартапов нового технологического кластера были представлены в Петербурге

На первом фестивале технологического предпринимательства в Кронштадте студенты представили 250 инновационных проектов.
Алексей Курильченко 2024-07-04 21:32:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кронштадте открыл свои двери первый фестиваль технологического предпринимательства «ЭнергоТехноФест». Свои проекты и оборудование привезли тысячи российских инженеров, ученых и десятки компаний. Фестиваль стал витриной инноваций для разных отраслей: энергетики, промышленности, строительства и транспорта. Старт фестивалю дали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков. Они также посетили новый кластер индустриальных разработок, в котором уже сейчас исследуют и производят десятки видов материалов и техники

«На сегодняшний день в Кронштадте реализуется проект очень нужный для нашей страны. Это технонаукоград. Это когда здесь будут наука, образование и технологические различные производства. И самое главное, что удалось сделать с "Газпром нефтью", это создать условия для привлечения специалистов и выращивания наших новых научных деятелей», - заявил Беглов.

Чтобы каждая разработка могла найти своего заказчика и инвестора на фестивале создали «Ярмарку стартапов» - пространство технологических стендов, где можно было продемонстрировать, как работает инновация. В числе участников и стартапы «Энерготехнохаба Петербург», который уже поддержал больше полутора тысяч начинающих и опытных предпринимателей.

«Что касается ТЭК - отрасль зрелая, но у нас такое количество интересных технологических вызовов и задач, такое пространство для творчества и создания всего нового, и создания того, чего нет еще в мире. Поэтому то, что создается в том числе и здесь, то, что создается этими студентами, технологическими предпринимателями, уже находит спрос и за рубежом», - заявил Александр Дюков.

«ЭнергоТехноФест» станет традицией Кронштадта и будет проводиться ежегодно, заявили организаторы. Финалом первого фестиваля стало объявление победителей соревнований студенческих стартапов. Лучшие из 250 проектов со всей России получили поддержку от инвесторов и технологических компаний. В числе призов и один миллион рублей от «Газпром нефти» на запуск стартапа и открытие своего инновационного бизнеса.

#в стране и мире #Кронштадт #стартап #ПАО «Газпром нефть» #энерготехнофест
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