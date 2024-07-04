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Путин заявил, что Россия вправе начать разработку и производство РСМД

Владимир Путин отметил, что Россия может действовать зеркально относительно размещения ракет средней и меньшей дальности со стороны Соединенных Штатов.
Тимур Шерзад Россина Бодрова 2024-07-04 17:07:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос «Звезды» относительно производства и размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил, что РФ вправе начать разработку и производство этих систем. 

«Мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а, может, и производство», - сказал Путин.

Владимир Путин отметил, что из договора РСМД в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты, а не Россия, что и наделяет ее возможностью заниматься созданием ракет средней и меньшей дальности. 

При этом президент напомнил, что Россия взяла на себя обязательство не размещать эти системы до того, как то же самое сделают Соединенные Штаты в каком-то из регионов мира.

Если же эти ракеты американского производства появятся в каком-то из регионов мира, то РФ, как подчеркнул Путин, оставляет за собой право действовать зеркально.

#Россия #армия #ракеты #сша #РСМД
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