Июльская снежная лавина накрыла мать и дочь на Красной Поляне

Снежная лавина накрыла мать и дочь в горах Сочи на Красной Поляне в июле. Об этом сообщает Life.

Одну из женщин в результате удара ледяного валуна в спину отбросило на 10 метров вниз по склону. По второй пострадавшей прокатилась глыба весом около 100 килограммов.

Мать и ее 29-летняя дочь гуляли по эко-тропе на Красной Поляне, в этот момент их застала лавина. Женщины пытались увернуться от сошедших с гор снежных глыб, но из-за их большого количества им не удалось это сделать.

Мать отказалась от поездки в больницу. Девушку госпитализировали с различными травмами, она скончалась в больнице через несколько часов после произошедшего. Ее похоронили на родине в Азове.