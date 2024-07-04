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Июльская снежная лавина накрыла мать и дочь на Красной Поляне

29-летнюю дочь госпитализировали с различными травмами.
Мария Зайцева 2024-07-04 17:24:29
© Фото: news_93_ru, Telegram

Снежная лавина накрыла мать и дочь в горах Сочи на Красной Поляне в июле. Об этом сообщает Life.

Одну из женщин в результате удара ледяного валуна в спину отбросило на 10 метров вниз по склону. По второй пострадавшей прокатилась глыба весом около 100 килограммов.

Мать и ее 29-летняя дочь гуляли по эко-тропе на Красной Поляне, в этот момент их застала лавина. Женщины пытались увернуться от сошедших с гор снежных глыб, но из-за их большого количества им не удалось это сделать.

Мать отказалась от поездки в больницу. Девушку госпитализировали с различными травмами, она скончалась в больнице через несколько часов после произошедшего. Ее похоронили на родине в Азове.

#в стране и мире #Сочи #Туристы #пострадавшие #красная поляна #лавина
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