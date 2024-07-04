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Президентские стипендии предложили повысить с сентября в 14 раз

Президентские стипендии смогут получать 3,4 тысячи студентов направлений, соответствующих приоритетам научно-технологического развития России.
Игнат Далакян 2024-07-04 17:24:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобрнауки России предложило с 1 сентября повысить президентские стипендии почти в 14 раз.

Согласно проекту указа, опубликованному на официальном портале нормативных правовых актов, президентские стипендии повысятся с 2,2 тысячи до 30 тысяч рублей. Их смогут получать 3,4 тысячи студентов направлений, которые соответствуют приоритетам научно-технологического развития России.

Отмечается, что размер стипендии будет составлять 30 тысяч рублей в месяц с ежегодной индексацией на уровень инфляции начиная с 1 сентября 2025 года. Стипендия назначается ежегодно сроком на год и выплачивается каждый месяц.

В пояснительной записке к проекту говорится, что такой размер стипендии является достаточным, чтобы оказать стимулирующий эффект к получению достижений в учебной и научной деятельности. 30 тысяч рублей составляют 194% от величины прожиточного минимума на душу населения в России в 2024 году.

Также проектом предлагается учредить 100 стипендий президента для 40 студентов и 60 аспирантов, которые являются российскими гражданами и обучаются за рубежом.

Ранее появилась информация, что Минобрнауки РФ предложило ввести новую социальную стипендию для учащихся в вузах родителей детей дошкольного возраста. Так родители дошкольников смогут получать выплату около 22 тысяч рублей.

#в стране и мире #Минобрнауки РФ #стипендии #президентская стипендия
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