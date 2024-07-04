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Цивилева проверила ход строительства военного госпиталя в Рязани

Анна Цивилева осмотрела палаты госпиталя, а также пообщалась с представителями Военно-строительной компании.
2024-07-04 17:06:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева проверила ход строительства военного госпиталя в Рязани. Об этом сообщает Минобороны России. 

В МО РФ уточнили, что новый военный госпиталь в Рязани планируется достроить к середине сентября. Если точнее, то завершить объект планируется к 5 сентября, а передать российскому оборонному ведомству - 15 сентября. 

Цивилева пообщалась с представителями Военно-строительной компании и военными медиками - именно они и примут в пользование новое учреждение. 

По докладу руководителя проекта Алексея Поскотинова, сейчас к госпиталю уже подвели инженерную инфраструктуру. В данный момент получены все разрешающие документы от ресурсоснабжающих организаций. 


 «В структуру нового госпиталя войдут поликлиника, стоматологическое, терапевтическое и хирургическое отделения, консультативно-диагностическое отделение, оснащенное аппаратом для проведения рентгенологических, ультразвуковых и МРТ исследований», - заметила Цивилева.

Она добавила, что современный пищевой блок позволит обеспечить пациентов не только полезной, но и вкусной едой. 

При строительстве госпиталя применялись самые современные технологии строительства и медицины. Госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием. Учреждение будет обслуживать военнослужащих, членов их семей, а также военных пенсионеров. 

Цивилева отметила рост качества протезов, поставляемых для ветеранов спецоперации. Она отметила их удобность и многофункциональность - с их помощью можно даже заниматься спортом.

Представитель Военно-строительной компании доложил заместителю министра обороны, что коечный фонд военных госпиталей будет расширен почти на 2 000 мест. Для долечивания получивших ранения военнослужащих будут активно задействованы гражданские лечебные учреждения. Также было заявлено об активном строительстве новых корпусов в госпиталях и новых госпиталей. По словам представителя Военно-строительной компании, в настоящее время строятся пять типовых госпиталей, каждый на 150 коек. Кроме этого, в двух городах строятся крупные учреждения, каждое их которых будет вмещать не менее 300 больных. 

Цивилева подчеркнула, что следует направить усилия военно-строительного комплекса МО РФ на завершение работ по этим госпиталям.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #инспекция #строительство #рязань #госпиталь #Анна Цивилева
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