МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве осудили укравших завод у Рудковской мошенников

Кунцевский районный суд в Москве вынес приговор группе лиц, укравших завод у продюсера Яна Рудковской.
Мария Зайцева 2024-07-04 16:16:35
© Фото: Голубь Мира Яна Рудковская, Telegram © Видео: moscowcourts, Telegram

В Москве Кунцевский районный суд вынес приговор мошенникам, которые украли завод у продюсера и телеведущей Яны Рудковской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Валентина Савинова признали виновным в трех преступлениях по четвертой части статьи 159 УК РФ, подразумевающей мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Мужчину приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фигурантов Владимира Абаева и Дмитрия Киселва признали виновными по той же статье. Каждому было назначено наказание в виде четырех лет в исправительной колонии общего режима.

Троих мошенников взяли под стражу в зале суда. Сообщается, что гражданские иски потерпевших передали на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Сама Яна Рудковская написала в своем телеграм-канале, что она очень долго ждала этого момента, а также подчеркнула, что «мошенники должны сидеть в тюрьме за обман честных граждан».

#Москва #в стране и мире #суд #мошенничество #продюсер #яна рудковская #колония общего режима
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 