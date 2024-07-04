В Москве осудили укравших завод у Рудковской мошенников

В Москве Кунцевский районный суд вынес приговор мошенникам, которые украли завод у продюсера и телеведущей Яны Рудковской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Валентина Савинова признали виновным в трех преступлениях по четвертой части статьи 159 УК РФ, подразумевающей мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Мужчину приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фигурантов Владимира Абаева и Дмитрия Киселва признали виновными по той же статье. Каждому было назначено наказание в виде четырех лет в исправительной колонии общего режима.

Троих мошенников взяли под стражу в зале суда. Сообщается, что гражданские иски потерпевших передали на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Сама Яна Рудковская написала в своем телеграм-канале, что она очень долго ждала этого момента, а также подчеркнула, что «мошенники должны сидеть в тюрьме за обман честных граждан».