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ФБР пожизненно отстранила оскорбившего россиянина азербайджанца Рзаева

В Федерации бокса России отметили, что сейчас продолжается проверка в отношении бойца Рзаева, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности.
Игнат Далакян 2024-07-04 15:12:41
© Фото: личный архив Джавида Рзаева

Азербайджанского бойца Джавида Рзаева, который оскорбил россиянина во время турнира, пожизненно отстранили от соревнований под эгидой Федерации бокса России. Об этом говорится в сообщении организации.

«Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно», - говорится в Telegram-канале организации.

Также отмечается, что в отношении азербайджанца продолжается проверка, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности.

Кроме того, лига Hardcore FC признала вину и приняла ответственность за свои действия. На данный момент она оказывает всестороннее содействие в установлении обстоятельств произошедшего на турнире кулачной лиги. В связи с этим Федерация бокса России восстановила лицензию Hardcore FC.

Напомним, что инцидент произошел во время последнего турнира по кулачным боям Hardcore. Тогда азербайджанский боец Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После боя спортсмен вступил в перепалку с Артуром Кулинским, во время которой азербайджанец назвал спортсмена из России «русской свиньей» и попытался устроить драку.

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