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Дворец творчества детей и молодежи частично обрушился в Кузбассе

Очевидец отметил, что здание очень ветхое.
Мария Зайцева 2024-07-04 15:40:19
© Фото: СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу

В кирпичном здании Дворца творчества детей и молодежи в городе Белово в Кузбассе обрушился целый пролет с четвертого по первый этаж. Об этом сообщает «360» со ссылкой на кемеровский главк МЧС.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Один из очевидцев рассказал изданию, что здание очень ветхое. По его словам, на данный момент территория оцеплена.

Другая очевидица сообщила, что рядом с частично обрушенным зданием находится детский сад. При этом обломки упали на территории двора.

В МЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы не будут проводиться в связи с отсутствием погибших и пострадавших. В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают 17 специалистов и пять единиц техники.

#в стране и мире #Кемеровская область #происшествие #кузбасс #обрушение здания
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