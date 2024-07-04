Израиль присвоил крупнейший участок земли Палестины за последние 30 лет

Израильские правозащитники заявили о рекордном за последние 30 лет присвоении палестинской земли со стороны властей еврейского государства. Речь идет об участке площадью 1270 гектар, которую Израиль назвал своей «государственной землей».

Он расположен на Западном берегу реки Иордан. С таким заявлением выступила отслеживающая поселенческую политику на Западном берегу правозащитная организация Израиля «Шалом ахшав».

«Израильское управление по вопросам государственного имущества на территориях 25 июня 2024 года объявило государственной землей 1270 гектар в долине реки Иордан. Площадь территории, предназначенной для декларирования в качестве государственной, является крупнейшей со времен двусторонних палестино-израильских международных мирных соглашений Осло 1993 года», - приводит РИА Новости заявление «Шалом ахшав».

Правозащитники добавили, что нынешний год ознаменован самым крупнейшим декларированием земель государственными, поскольку за прошедшие шесть месяцев Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу реки Иордан государственными землями. Хотя израильские власти приняли это решение 25 июня, но известно о нем стало только 3 июля.

«Земля, объявленная государственной, больше не считается Израилем частной собственностью палестинцев. Они лишены возможности пользоваться ею. Кроме того, Израиль сдает государственные земли в аренду исключительно израильтянам», - добавили правозащитники из «Шалом ахшав».

После Шестидневной войны 1967 года, длившаяся с 5 по 10 июня, Израиль получил значительное количество территорий, среди которых, помимо прочих, был Синайский полуостров, Голанские высоты и Западный береги реки Иордан. Вопрос с Синаем впоследствии был урегулирован с властями Египта.

Суммарно по итогам войны Израиль получил контроль над территорией, в 3,5 раза превосходящей его довоенную площадь. В контексте мирного урегулирования конфликта с палестинцами израильтяне категорически отказываются возвращаться к границам 1967 года и тем более делить Иерусалим, который считают своей вечной и неделимой столицей.