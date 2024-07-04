Госдума приняла закон о согласовании выездов депутатов и сенаторов из РФ

Государственная дума России приняла в первом чтении закон об обязательном согласовании выезда депутатов и сенаторов за пределы Российской Федерации. Исключение предоставляется для служебных командировок.

В случае нарушения этого требования полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно.

«Мы устанавливаем правовые последствия в случае, если нарушения были допущены. Правовых последствий не было. Избиратели наверняка нас поддержат, что мы принимаем такие самоограничения», - цитирует сайт Госдумы РФ слова спикера Вячеслава Володина.

По его словам, данный закон призван уменьшить количество желающих «избираться и отдыхать за счет государства и избирателей».

Володин также предложил Комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос об ограничении выезда за границу сенаторов и депутатов в течение нескольких лет после истечения срока их полномочий. Аналогичный запрет действует в отношении государственных служащих.