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Госдума приняла закон о согласовании выездов депутатов и сенаторов из РФ

По словам Вячеслава Володина, закон сократит число людей, желающих избираться, чтобы отдыхать за счет государства.
Алексей Курильченко 2024-07-04 13:27:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Государственная дума России приняла в первом чтении закон об обязательном согласовании выезда депутатов и сенаторов за пределы Российской Федерации. Исключение предоставляется для служебных командировок.

В случае нарушения этого требования полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно.

«Мы устанавливаем правовые последствия в случае, если нарушения были допущены. Правовых последствий не было. Избиратели наверняка нас поддержат, что мы принимаем такие самоограничения», - цитирует сайт Госдумы РФ слова спикера Вячеслава Володина.

По его словам, данный закон призван уменьшить количество желающих «избираться и отдыхать за счет государства и избирателей».

Володин также предложил Комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос об ограничении выезда за границу сенаторов и депутатов в течение нескольких лет после истечения срока их полномочий. Аналогичный запрет действует в отношении государственных служащих.

#депутаты #госдума #закон #выезд за рубеж
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