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В «Артеке» стартовал кинофестиваль «Алые паруса» памяти Василия Ланового

В этом году воспитанники «Артека» вместе с профессионалами снимут короткометражки о Пушкине, Лановом и о важности семьи.
Марина Крижановская 2024-07-03 04:12:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Крыму в Международном детском центре «Артек» открылся XXXII-й кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Ланового, который был организатором и идейным вдохновителем мероприятия. Память о народном артисте стала девизом кинематографического события этого года. Так, вместе со знаменитыми деятелями искусства и культуры дети будут снимать фильм памяти великого артиста.

Во время торжественного открытия фестиваля на Артек-арене прозвучало приветствие президента РФ Владимира Путина, также как и министр культуры Крыма Татьяна Манежина и народный артист Карен Шахназаров поприветствовали участников и гостей кинофестиваля.

В первый день работы кинофестиваля провели жеребьевку отрядов и наставников конкурса «Продюсерское кино», во время которого участники полностью погружаются в процесс создания короткометражного фильма - от выбора темы до монтажа готового кинопродукта. При этом его продолжительность не должна превышать 3,5 минуты.

В этом году «артековцам» предложили три темы на выбор: «Крепкая семья - крепкая Россия», фильм о Василии Лановом и 225-летии со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Конкурс «Продюсерское кино» создали в 2015 году для того, чтобы у детей появилась возможность стать полноправными участниками киноиндустрии, увлечься кинопроцессом и получить опыт и эмоции.

Знаменитый артист Василий Лановой считал приоритетной задачей воспитание в молодежи нравственных и патриотических настроений через диалог поколений и посредством личного общения.

#Крым #василий лановой #Артек #наш эксклюзив #кинофестиваль #алые паруса #киноискусство
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