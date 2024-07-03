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Опубликован допрос члена дивизии СС «Викинг» о расстрелах 2000 евреев на Украине

С 30 июня по 2 июля 1941 года нацисты устроили четыре облавы в одном Львове, с целью найти и расстрелять проживавших там 800 евреев.
Глеб Владовский 2024-07-03 23:58:06
© Фото: ЦОС ФСБ России

Раскрыта причастность солдат дивизии СС «Викинг» в расстрелах жителей Западной Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что военнослужащие этого соединения с 30 июня по 2 июля 1941 года продвигались через Львов. В эти дни в городе происходили трагические события, получившие в истории название «Лембергский или Львовский погром» - первый случай массового уничтожения евреев в годы войны.

«Непосредственными инициаторами и исполнителями погрома стали украинская народная милиция и местное руководство ОУН(б) - "Организация украинских националистов - бандеровское движение"», - говорится в пресс-релизе.

Согласно протоколу допроса обер-ефрейтора Ганса Изенмана, принимавшего непосредственное участие в расстрелах мирных жителей, «Викинги» произвели четыре облавы во Львове, в результате которых было собрано до 800 человек еврейского населения, в том числе мужчины, женщины, старики и дети. Всех их доставили за два километра от города, где их и расстреляли у рва.

«Мы заходили в квартиры, забирали всех находившихся в них, в том числе стариков, детей, выводили на улицу. При аресте мы предлагали забирать с собой ценности и, не доходя до места расстрела, отбирали у них ценности и складывали в кучу. Задержанные нами при облавах доставлялись к месту расстрела группами от 150 - 200 человек. Расстрелы производились днем», - рассказал нацист.

В дальнейшем личный состав дивизии СС «Викинг» участвовал в расстрелах мирных советских граждан на территориях Западной Украины. В результате трагедии, в Бердичеве и Тараще погибли до 800 и около 400 человек соответственно.

Уточняется, что нацистская пропаганда и западногерманские историки пропагандировали версию о том, что эсэсовцы из «ваффен СС» были такими же военнослужащими, как и прочие солдаты Вермахта. Таким образом они пытались скрыть факт их преступлений против военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях.

«Викинг» являлся первым соединением Ваффен СС, в котором наряду с немцами проходили службу наёмники из таких «расово приемлемых народов», как Бельгия, Дания, Голландия и скандинавских стран.

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© ЦОС ФСБ России
#в стране и мире #ВОВ #ваффен сс #нацисты #Львов #западная украина
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