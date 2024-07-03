Немецкая САУ PzH 2000 уничтожена артиллеристами ВС РФ в ДНР

Расчет САУ «Малка» группировки войск «Центр» ВС РФ рассказал о том, как им удалось обнаружить и уничтожить немецкую самоходную гаубицу в зоне СВО.

После того как разведывательный коптер обнаружил немецкую артиллерийскую самоходку PzH 2000, координаты цели были переданы нашим артиллеристам. Несмотря на попытки противника замаскировать орудие между лесопосадками в районе Новоалександровки, САУ ФРГ была уничтожена точным огнем наших военнослужащих.

Доброволец, в прошлом сотрудник уголовного розыска с позывным «Опер», рассказал, что охота за Панцергаубицей шла два дня.

«Сначала мы ее прожгли, а потом БК сдетонировал. И ее разнесло вообще на поллеса. Чем их меньше будет, тем наши пацаны с пехоты быстрее пройдут», - добавил военнослужащий.

Расчёт «Малки» достал немецкую гаубицу с расстояния в 30 километров. Для орудия это, кстати, не предел. Орудие может стрелять на расстояние до 37 километров. И такого дальнобойного калибра нет ни у одной САУ в мире.

Диаметр у этого орудия, составляет 203 мм, и ведется стрельба снарядами весом в 100 килограммов. Именно осколочно-фугасный боеприпас нашей САУ и стал причиной уничтожения немецкого орудия.

В составе расчета военнослужащие из Новосибирской области, Красноярского края и Алтая. Но для всех общая боевая задача - поражать позиции боевиков, в том числе и в глубоком тылу. Возможности «Малки» это позволяют. Мощных дальнобойных снарядов хватает для интенсивной работы и днём, и после захода солнца.

Материал подготовили Глеб Владовский, Андрей Лазарев и Николай Баранов.