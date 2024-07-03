Умер посол России в Алжире Валерьян Шуваев

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Шуваев умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. О причинах смерти дипломата не сообщается.

«Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником. Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с родными и близкими В.В.Шуваева», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Шуваев родился в 1955 году в Барнауле. Окончил МГИМО МИД СССР и посвятил свою жизнь дипломатической службе на ближневосточном и североафриканском направлениях. Работал на различных должностях в Центральном аппарате, а после в посольствах СССР и Российской Федерации за рубежом.

В 2004 году был назначен послом России в Ливане. После этого работал в аналогичной должности в Ирака и Марокко, а после был направлен в Алжир. Удостоен ордена Мужества. Отмечен благодарственным письмом президента России и званием «Почетный работник МИД России».