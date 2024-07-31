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Россия стала второй после США по количеству взломанных аккаунтов

В России за прошедший 2023 год в сети Интернет оказались взломанными свыше 78 миллионов учетных записей пользователей, в основном из-за потери личных данных пользователей.
Дарина Криц 2024-07-31 03:59:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В минувшем 2023 году Россия заняла второе место в рейтинге стран с наибольшим количеством взломанных аккаунтов, в лидеры вышли США. Соответствующее исследование «Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети» провел Росконгресс. С результатами ознакомилось РИА Новости.

«В 2023 году число утекших российских учетных записей превысило 78 миллионов, что стало вторым показателем после США», - указали в ведомстве.

При этом сообщается, что большую часть аккаунтов взломали после потери владельцем личной информации - имена, электронную почту, адреса проживания, ИНН и паспортные данные.

«На них пришлось 73,6% всех утечек. Среди других видов утечек данных - коммерческая и государственная тайна (9,2% и 6,6% соответственно), платежная информация (0,9%)», - уточнили исследователи.

Отмечается, что в пересчете на численность населения в России взломали больше всего аккаунтов в сравнении с другими странами мира. Так, статистика составила 542 российские учетные записи на 1 000 человек. Для сравнения: в США этот показатель равен 285 учетных записей на 1 000 человек.

Далее в следует Чехия с 207 взломанными учетными записями на тысячу человек, а после Тайвань (169), Франция (162) и Австралия (134).

В июле большая часть мира столкнулась с масштабным сбоем в Windows, который затронул работу банков, СМИ и больниц.

По этой причине турецкие и ирландские авиакомпании приостановили работу приложений, и предупредили клиентов о возможном нарушении своих сервисов.

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