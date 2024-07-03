МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Главы МО стран СНГ решили совершенствовать совместные военные системы

Среди таких систем и подразделений названы Объединенная система контроля и оценки РХБ-обстановки, Совместная система связи и Совместное инженерное подразделение гуманитарного разминирования.
2024-07-03 13:58:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министры обороны стран СНГ приняли решение по совершенствованию совместных систем военного назначения. Об этом сообщает МО РФ.

«Приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ.

По словам министра, встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке. В ходе беседы стороны обсудили военное сотрудничество и согласовали совместные мероприятия вооруженных сил в следующем году.

Одобрены основные направления и мероприятия развития Объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединенной) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, сказал министр.

Кроме того, подписаны решения Совета глав оборонных ведомств, касающиеся военного сотрудничества до 2030 года и другим вопросам. Также даны поручения по использованию опыта разминирования, полученного российскими специалистами в зоне проведения спецоперации, а также рассмотрены современные подходы, касающиеся борьбы с беспилотниками.

Напомним, накануне Белоусов прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании. На встрече его единогласно избрали председателем Совета министров обороны. Также Белоусов присутствовал на военным параде в Минске в честь Дня независимости Белоруссии и возложил цветы к мемориалу в честь воинов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #СНГ #Белоусов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 