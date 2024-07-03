Главы МО стран СНГ решили совершенствовать совместные военные системы

Министры обороны стран СНГ приняли решение по совершенствованию совместных систем военного назначения. Об этом сообщает МО РФ.

«Приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ.

По словам министра, встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке. В ходе беседы стороны обсудили военное сотрудничество и согласовали совместные мероприятия вооруженных сил в следующем году.

Одобрены основные направления и мероприятия развития Объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединенной) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, сказал министр.

Кроме того, подписаны решения Совета глав оборонных ведомств, касающиеся военного сотрудничества до 2030 года и другим вопросам. Также даны поручения по использованию опыта разминирования, полученного российскими специалистами в зоне проведения спецоперации, а также рассмотрены современные подходы, касающиеся борьбы с беспилотниками.

Напомним, накануне Белоусов прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании. На встрече его единогласно избрали председателем Совета министров обороны. Также Белоусов присутствовал на военным параде в Минске в честь Дня независимости Белоруссии и возложил цветы к мемориалу в честь воинов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.