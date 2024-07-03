Цивилева подарила сертификат на прыжок с парашютом ветерану СВО

Замминистра обороны Анна Цивилева подарила сертификат на прыжок с парашютом в тандеме ветерану специальной военной операции Максиму Цвигунову.

За свои профессиональные и личные качества Цвигунов награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Летом прошлого года Максим получил сквозное ранение в правое плечо. Бойца отправили в госпиталь в Луганске, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«Неописуемое ощущение! За пределами моего сознания. Хотел прямо сейчас вернуться и сделать повторный прыжок», - поделился эмоциями боец.

Цвигунов родился в Коломне. Часто видел, как десантники прыгают с парашютом. Совершить прыжок мечтал с детства, и наконец Максим воплотил свою мечту в жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.