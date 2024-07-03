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Российские войска освободили район Новый в городе Часов Яр

Также подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.
2024-07-03 13:23:53
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Подразделения группировки войск «Юг» полностью освободили район Новый в населенном пункте Часов Яр. Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, подразделения группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. 

Также они нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны Украины. Это произошло в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай на территории ДНР. 

За сутки были отражены четыре украинские контратаки формирований 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 214-го батальона «Опфор» ВСУ.

Неприятель потерял за сутки в зоне ответственности группировки до 450 боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 американского производства, а также 10 пикапов. 

В процессе контрбатарейной борьбы удалось поразить 152-миллиметровую САУ «Акация», 122-миллиметровую САУ «Гвоздика», 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б», три 152-миллиметровых орудия Д-20, 105-миллиметровое орудие М119 из США, две станции РЭБ «Анклав-Н» и станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-48.

Кроме этого, удалось уничтожить четыре полевых склада боеприпасов врага. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #спецоперация #район #новый #часов яр
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