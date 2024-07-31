На фестивале «Территория будущего. Москва 2030» пройдут 35 тысяч мероприятий

Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» в Москве пройдет с 1 августа по 8 сентября. За это время проведут 35 тысяч мероприятий в 170 зонах по всей столице.

«Удивлять мы будем каждый день. У нас каждый день уникальная программа, созданная специально для культурного города. Симфонический оркестр будет выступать под сопровождение искусственного интеллекта, который прямо здесь будет создавать в реальном времени под их музыку видеоконтент», - рассказала режиссер фестиваля Мария Бабкина.

Будет показана и медицина будущего, где дадут сделать операцию на манекене и покажут гостям, как они будут выглядеть через 50 лет.

«Нужно гармонично развивать все свои сферы жизни. И мозг и душу с помощью творчества. Физическая активность — надо ходить 10 000 шагов в день или просто ради удовольствия», - поделилась заместитель директора ГБУ «Московское долголетие».

Будет открыта и зона профессий, где можно управлять поездом или экскаватором, напечатать что-то на 3D принтере или вырезать логотип на металле.

В Музеоне откроется планетарий, в котором будут транслировать картинку из космоса в реальном времени. Будет и зона для серфинга.

«Предоставляем гидрокостюмы, доски, опытных тренеров. Они будут обучать людей без опыта осваивать первые шаги на этой волне. Хватит даже часа, чтобы выехать на центр волны», - заявил серфингист Максим Лысанов.

Недалеко от нее расположен трек для элеткрокартинга.

«Тут мы делаем акцент на электро. Город развивает экологичные виды транспорта. Будут именитые гонщики рассказывать, как управлять, держать карт на трассе», - сообщил представитель оргкомитета фестиваля Иван Кутузов.

В Лужниках в рамках форума можно будет попасть даже туда, куда в обычные дни вход запрещен. Можно будет также посмотреть на новую Троицкую линию метро, которая откроется в скором времени, и поговорить с архитекторами.

Вход на все площадки фестиваля свободный, однако на некоторые нужно заранее зарегистрироваться на сайте.