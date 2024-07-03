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МО РФ показало уничтожение Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава

Украинский вертолет был уничтожен расчетом ОТРК «Искандер». Также удалось уничтожить автомобили инженерной авиаслужбы.
2024-07-03 12:16:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили украинский вертолет Ми-24 на аэродроме Полтава. Об этом сообщает МО РФ. 

Миноброны России опубликовало кадры объективного контроля. В российском оборонном ведомстве уточнили, что ракетный удар нанесли по стоянке авиатехнике расчетом ОТРК «Искандер».

В МО РФ отметили, что результатом удара стало уничтожение одного Ми-24, а также автомобилей инженерной авиаслужбы. 

Ранее российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому Миргород. Тогда удалось уничтожить пять истребителей Су-27. Еще две машины были повреждены. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Искандер #Ми-24 #спецоперация #Полтава #уничтожение
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