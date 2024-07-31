Путин передал соболезнования властям Индии в связи оползнями

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с погибшими в результате схода оползней в штате Керала.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - указано в телеграмме, опубликованной на сайте президента РФ.

Напомним, что в индийском штате Керала сошли три оползня после сильных дождей. Газета The Times of India сообщила о 196 погибших в результате опасного природного явления. Под завалами числятся около 100 жителей, более 200 человек пострадали. Информация о погибших или пострадавших иностранных граждан, в том числе и россиян, не поступала.