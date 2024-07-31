Эксперт Дандамаев оценил опасность обработки данных москвичей без их согласия

Государственная дума приняла закон, по которому изображения лиц москвичей и записи их голоса могут быть переданы в обезличенном виде для последующей обработки без согласия субъекта персональных данных. Специалист по информационной безопасности Марсель Дандамаев рассказал «Звезде», безопасен ли такой законопроект.

По его словам, опасности в введении такой меры нет. Фотографии людей и их голоса можно найти в свободном доступе, в том числе в социальных сетях.

Он отметил, что угроза появится в случае, если в Сеть утекут алгоритмы, на которых нейросеть учится обрабатывать персональные данные.

Дандамаев объяснил, что разработчики закладывают в искусственный интеллект свои алгоритмы, на основе которых учится нейросеть. При попадании исходного кода к злоумышленникам те смогут обучаться на таких же моделях либо брать эту модель за основу.

«Нейросеть будет делать то, чему ее обучат. Если прописан алгоритм сделать дипфейк, то ИИ будет их делать. Если написан алгоритм, который будет сравнивать голоса, когда вы звоните в какое-то госучреждение, то их также будет сравнивать нейросеть», - рассказал IT-специалист.

Ранее Госдума ввела закон про обработку фото москвичей и записи их голосов в обезличенном виде. По нему оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры обезличить обрабатываемые данные и предоставить их в государственную информационную систему, а Минцифры должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных.