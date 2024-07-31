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СК завел дело на торгующего местами на кладбище экс-советника мэра Сочи

Бывший советник действовал вместе с шестью подельниками.
Мария Зайцева 2024-07-31 17:02:28
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следователи СКР пресекли деятельность организованной группы, в состав которой входил бывший общественный советник главы Сочи по финансово-экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У экс-советника было шесть подельников, все они подозреваются в получении крупной взятки и вымогательстве, возбуждено уголовное дело.

По версии СК, не позднее ноября 2023 года тогда еще действующий советник мэра решил создать организованную группу, чтобы получать незаконное вознаграждение за предоставление мест на кладбище.

В группу вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный, а также генеральный директор и бухгалтер частного ритуального агентства, работник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывавший услуги в данной сфере.

Суммы взяток за место для захоронения составляли от 200 тысяч до трех миллионов рублей. По предварительной информации, доход группы в месяц составлял от 10 до 15 миллионов рублей.

Следователи накрыли преступную схему благодаря материалам, предоставленным службой в Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю и ОЭБ и ПК УВД по Сочи ГУ МВД России по краю.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке специальных подразделений регионального управления Росгвардии провели обыски по 25 адресам в Сочи и изъяли более 15 миллионов рублей, а также иностранные деньги и документы.

Следователи работают с фигурантами дела, проводят следственные действия по выявлению других эпизодов преступлений, а также поиску других причастных к схеме.

#в стране и мире #Сочи #ФСБ #МВД #советник #СК РФ #Уголовное дело #кладбище #мэр #взяточничество
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