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Комвзвода РСЗО рассказал, как бойцы держат в страхе и тонусе врага

Противник не может отдохнуть и расслабиться, постоянно находится в тонусе и напряжении.
2024-07-31 16:39:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы не дают покоя киевским формированиям, заставляют противника испытывать чувство страха и паниковать. Об этом рассказал командир реактивного взвода с позывным Охотник.

«Мы постоянно воздействуем на противника, вследствие чего у него паника, страх. Мы не даем ему отдыхать, не даем спать и постоянно держим его в тонусе», - рассказал он.

По словам Охотника, расчеты РСЗО «Град» ведут боевую работу через день, преимущественно в темное время суток. Минобороны сообщило, что расчеты РСЗО «Град» тульских десантников уничтожили живую силу ВСУ в опорных пунктах в районе Переездного в ДНР.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие ведут огонь в ночное время. Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники.

В описании к кадрам сказано, что от получения координат цели до первого залпа прошли считаные секунды, после чего была проведена корректировка и повторный залп. Как уточняет Минобороны, уничтожено до отделения украинских военных, а выжившие оставили свои позиции, куда устремились штурмовые группы десантников для овладения опорным пунктом и его зачистки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
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