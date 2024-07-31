В Приморье ДПС применила оружие, чтобы остановить водителя-подростка

В Приморском крае сотрудники ДПС в ночное время вынужденно начали погоню за автомобилем, применив для его остановки табельное оружие.

Инцидент произошел в городе Дальнегорск, на одной из улиц которого полицейские заметили неуверенно двигавшуюся Toyota Camry. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. В итоге началась погоня.

«Ночью в Дальнегорске наряд ДПС заметил автомобиль Toyota Camry, водитель которой ехал неуверенно, машина виляла по дороге. Сотрудники полиции подали сигнал об остановке транспортного средства. Требования водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейские, включив проблеск маячки, начали преследование». - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова.

Она добавила, что при этом водитель нарушал скоростной режим и создавал аварийные ситуации, угрожающе жизни и здоровью граждан. Чтобы остановить злоумышленника, полицейским пришлось применить табельное оружие. Автомобиль удалось задержать на выезде из села Сержантово Дальнегорского городского округа.

За рулем машины находился 17-летний подросток, которому передал руль его нетрезвый отчим. Кроме того, в салоне были мать ребенка, ее 33-летний сожитель, подруга матери и ее 6-летняя дочь.

Несовершеннолетний водитель пояснил, что сел за руль автомобиля по просьбе мужчины, так как тот выпивал спиртные напитки и сам не смог отвезти семью домой из Дальнегорска в Сержантово.