Получившим ранения бойцам СВО вручили награды в госпитале Петербурга

В Санкт-Петербурге наградили отличившихся в зоне специальной военной операции солдат и офицеров. За проявленные на полях сражений мужество и храбрость российским бойцам вручили государственные награды - ордена и медали.

В Военно-медицинской академии имени Кирова военнослужащие проходили лечение, реабилитацию, а также переподготовку. Многие участники спецоперации продолжат службу на новых местах. Вместе с дипломами о дополнительном образовании и повышении квалификации они получили документы на жилье.

Переподготовка получивших серьезные ранения военнослужащих является одним из направлений масштабной программы, направленной на их социальную реабилитацию. Для таких бойцов подготовлены места проживания и службы в выбранных регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.