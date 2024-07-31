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Получившим ранения бойцам СВО вручили награды в госпитале Петербурга

Военнослужащие, окончившие после ранений курсы дополнительного профобразования, смогут продолжить службу в организациях Минобороны.
2024-07-31 15:46:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге наградили отличившихся в зоне специальной военной операции солдат и офицеров. За проявленные на полях сражений мужество и храбрость российским бойцам вручили государственные награды - ордена и медали.

В Военно-медицинской академии имени Кирова военнослужащие проходили лечение, реабилитацию, а также переподготовку. Многие участники спецоперации продолжат службу на новых местах. Вместе с дипломами о дополнительном образовании и повышении квалификации они получили документы на жилье.

Переподготовка получивших серьезные ранения военнослужащих является одним из направлений масштабной программы, направленной на их социальную реабилитацию. Для таких бойцов подготовлены места проживания и службы в выбранных регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Петербург #академия Кирова #СВО
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