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Госдума одобрила использование гаджетов в зоне СВО для боевых задач

В законопроект о запрете использования гаджетов внесены поправки, исключающие наказание за применение устройств для выполнения своих обязанностей.
Алексей Курильченко 2024-07-31 14:23:39
© Фото: Александр Полегенько, РИА Новости

Государственная дума России в ходе пленарного заседания приняла новую редакцию закона об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении участников специальной военной операции. Поправки касаются применения гаджетов для выполнения боевых задач.

Проект базового закона подразумевал наказание в виде ареста за грубый дисциплинарный проступок. Таким проступком может быть нарушение запрета иметь при себе устройство, с помощью которого можно через Интернет распространять фото, видео и данные геолокации. Поправка в закон разрешает применение таких устройств для выполнения своих обязанностей.

«Данное положение не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», - говорится в тексте поправок.

Законопроект о запрете ношения гаджетов в зоне СВО был утвержден 24 июля. За нарушение командиры воинских частей могут назначить провинившемуся наказание в виде ареста до 10 суток.

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