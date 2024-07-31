Госдума одобрила использование гаджетов в зоне СВО для боевых задач

Государственная дума России в ходе пленарного заседания приняла новую редакцию закона об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении участников специальной военной операции. Поправки касаются применения гаджетов для выполнения боевых задач.

Проект базового закона подразумевал наказание в виде ареста за грубый дисциплинарный проступок. Таким проступком может быть нарушение запрета иметь при себе устройство, с помощью которого можно через Интернет распространять фото, видео и данные геолокации. Поправка в закон разрешает применение таких устройств для выполнения своих обязанностей.

«Данное положение не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», - говорится в тексте поправок.

Законопроект о запрете ношения гаджетов в зоне СВО был утвержден 24 июля. За нарушение командиры воинских частей могут назначить провинившемуся наказание в виде ареста до 10 суток.