Вооруженные силы России в зоне ответственности группировки «Юг» уничтожили до 710 боевиков за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в ДНР и отразили контратаку ВСУ.

Помимо потерь в живой силе, украинская сторона осталась без ряда образцов техники и вооружения, поставляемого Киеву странами Запада. Среди таких образцов танк Leopard, БТР М113, три гаубицы М777, гаубица FH-70, два орудия L119. Также враг лишился орудия Д-20, двух орудий Д-30, двух станций РЭБ «Анклав-Н». Кроме того, в зоне ответственности группировки уничтожены три склада боеприпасов.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. В течение суток удалось уничтожить два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, управляемую ракету «Нептун» и 42 дрона ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.