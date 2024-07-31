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Подразделения группировки «Юг» уничтожили до 710 боевиков за сутки

Также враг потерял в зоне ответственности группировки танк Leopard, бронетранспортер М113, три гаубицы М777, гаубицу FH-70, два орудия L119, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30 и две станции РЭБ «Анклав-Н».
2024-07-31 13:16:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России в зоне ответственности группировки «Юг» уничтожили до 710 боевиков за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в ДНР и отразили контратаку ВСУ.

Помимо потерь в живой силе, украинская сторона осталась без ряда образцов техники и вооружения, поставляемого Киеву странами Запада. Среди таких образцов танк Leopard, БТР М113, три гаубицы М777, гаубица FH-70, два орудия L119. Также враг лишился орудия Д-20, двух орудий Д-30, двух станций РЭБ «Анклав-Н». Кроме того, в зоне ответственности группировки уничтожены три склада боеприпасов.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. В течение суток удалось уничтожить два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, управляемую ракету «Нептун» и 42 дрона ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #юг #СВО
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