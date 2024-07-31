Около тысячи натурализованных лиц лишились гражданства РФ за полгода

Около тысячи натурализованных лиц (добровольно приобретших российское гражданство) лишились гражданства РФ за последние полгода. Об этом сообщили в МВД России.

Уточняется, что все они были привлечены к уголовной ответственности.

«Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», - подчеркнула представитель ведомства Ирина Волк.

В МВД РФ напомнили, что основанием для прекращения действия российского гражданства для тех, кто приобрел его, является совершение лицом того или иного преступления.