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Около тысячи натурализованных лиц лишились гражданства РФ за полгода

Отмечается, что большая часть из них были привлечены к ответственности за распространение наркотических средств.
Глеб Владовский 2024-07-31 12:42:59
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Около тысячи натурализованных лиц (добровольно приобретших российское гражданство) лишились гражданства РФ за последние полгода. Об этом сообщили в МВД России.

Уточняется, что все они были привлечены к уголовной ответственности.

«Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», - подчеркнула представитель ведомства Ирина Волк.

В МВД РФ напомнили, что основанием для прекращения действия российского гражданства для тех, кто приобрел его, является совершение лицом того или иного преступления.

#в стране и мире #МВД РФ #гражданство рф #паспорт рф
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