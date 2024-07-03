«Ъ»: основателя АО «Станкопром» Петрова объявили в международный розыск

СК объявил в международный розыск 77-летнего основателя Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова, об этом сообщает «Ъ». На предпринимателя заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных АО «Станкопром» для реализации проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции.

«Речь идет о нескольких миллионах рублей», - сообщил «Ъ» со ссылкой на источники.

В статье уточнили, что Петров покинул Россию вместе с женой утром 25 мая. Пара вылетела из аэропорта Москвы в Ереван. По данным «Ъ», управление МВД планировало предъявить обвинение бизнесмену 30 мая. Выезд за границу не был согласован со следователем, несмотря на действующую подписку о невыезде. Правобережный райсуд Липецка заочно заключил Петрова под стражу.

Защита предпринимателя рассказала «Ъ», что Владимир Петров намерен вернуться в Россию. По мнению адвоката Дмитрия Акулова, объявление в розыск является необоснованным. Акулов сообщил, что запись бизнесмена к окулисту на конец лета - начало осени является подтверждением его планов.

Напомним, что сыновья Петрова также объявлены в розыск по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей. ГУ МВД по Москве обвинило братьев в мошенничестве. По данным следствия, они продавали старые станки под видом новых. Из статьи «Ъ» известно, что в августе 2019 года братьев отпустили под домашний арест, весной 2020-го меру пресечения изменили на подписку о невыезде. После признания одного из братьев виновным в неуплате в бюджет более 111 миллионов рублей и назначения ему двух лет лишения свободы условно Петровы скрылись.