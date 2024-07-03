МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ъ»: основателя АО «Станкопром» Петрова объявили в международный розыск

Бизнесмена Петрова обвиняют в хищении бюджетных средств.
Услада Дубинина 2024-07-03 11:24:01
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

СК объявил в международный розыск 77-летнего основателя Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова, об этом сообщает «Ъ». На предпринимателя заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных АО «Станкопром» для реализации проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции.

«Речь идет о нескольких миллионах рублей», - сообщил «Ъ» со ссылкой на источники.

В статье уточнили, что Петров покинул Россию вместе с женой утром 25 мая. Пара вылетела из аэропорта Москвы в Ереван. По данным «Ъ», управление МВД планировало предъявить обвинение бизнесмену 30 мая. Выезд за границу не был согласован со следователем, несмотря на действующую подписку о невыезде. Правобережный райсуд Липецка заочно заключил Петрова под стражу. 

Защита предпринимателя рассказала «Ъ», что Владимир Петров намерен вернуться в Россию. По мнению адвоката Дмитрия Акулова, объявление в розыск является необоснованным. Акулов сообщил, что запись бизнесмена к окулисту на конец лета - начало осени является подтверждением его планов.

Напомним, что сыновья Петрова также объявлены в розыск по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей. ГУ МВД по Москве обвинило братьев в мошенничестве. По данным следствия, они продавали старые станки под видом новых. Из статьи «Ъ» известно, что в августе 2019 года братьев отпустили под домашний арест, весной 2020-го меру пресечения изменили на подписку о невыезде. После признания одного из братьев виновным в неуплате в бюджет более 111 миллионов рублей и назначения ему двух лет лишения свободы условно Петровы скрылись. 

#в стране и мире #расследование #МВД #суд #Розыск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 