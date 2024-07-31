Танкист Космос заявил, что огнем из Т-80 «белке в глаз попадет»

Наводчик-оператор Т-80БВ с позывным Космос рассказал о возможностях пушки танка, применяемого в зоне спецоперации.

«Сегодня выезжали на полигон, провели выверку танка, проверили пушку боем, как она правильно бьет. Все четко, если надо - белке в глаз попадем», - заверил он.

Космос рассказал, что танку оторвало каток при подрыве на мине, однако машина прошла ремонт и готова к выполнению новых боевых задач. Также танкист сравнил Т-80, на котором стоит газотурбинный двигатель, с самым массовым танком Российской армии Т-72.

«По мне, то у них различие как "Жигули" и иномарка. Вот Т-80 - иномарка. Мягкая машина, плавно идет, надежная, как и вся наша в принципе бронетехника», - отметил танкист.

Минобороны сообщило, что мотострелки группировки войск «Восток» под прикрытием танков Т-80БВ захватили расположенный в лесополосе опорный пункт противника в районе Константиновки. Наши штурмовики приблизились к позициям врага и ворвались в окопы.

Противник оказался не готов к отпору атаки. ВСУ пытались остановить технику огнем артиллерии, но грамотные действия командиров и механиков-водителей позволили выполнить задачу без потерь личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.