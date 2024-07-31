Сына судьи и зампрокурора Кондрата приговорили к 20 годам за организацию убийств

Сына бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат и замгенпрокурора Ивана Кондрата Николая признали виновным в совершении убийства, а также в организации и подготовке еще трех. Московский областной суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, осенью 2020 года Кондрат решил убить своего помощника, который выполнял различные поручения. У подсудимого появились опасения, что тот мог собирать информацию о нем и его семье и передавать ее в правоохранительные органы.

Кондрат поручил подельнику Никите Мацневу убить помощника за солидное денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов США и 300 тысяч рублей. Для выполнения задуманного в качестве водителя и сообщника был привлечен Николай Воскресенский.

«Путем обмана Кондрат заманил потерпевшего к песчаному карьеру в Луховицы, где Мацнев напал на него и нанес не менее пяти ударов ножом в грудь. В дальнейшем Мацнев выбросил нож в водоем и вместе с Воскресенским сокрыл тело, переместив его в песчаный овраг», - рассказали в пресс-службе.

Заметая следы, они сожгли личные вещи и документы потерпевшего, а его автомобиль отогнали в Рязань. Само тело было обнаружено в октябре 2020 года в песчаном карьере.

Помимо этого убийства, Мацнев, по поручению Кондрата, готовил еще три подобных поручения. Его в 2021 году отправили в колонию строго режима на 8,6 лет. Наказание сейчас отбывает и мать Кондрата - в 2023 году ее приговорили к девяти годам колонии и штрафу около 80 млн рублей за посредничество при получении взятки.

Как отметили в СК РФ, сложность в проведении расследовании заключалась в неочевидности и уничтожении вещдоков, указывавших на их причастность к совершению преступлений.