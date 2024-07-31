Корабли провели морской бой с «врагом» в ходе учений на Каспии

Корабли Каспийской флотилии провели морской бой с условным противником в рамках масштабных учений ВМФ России, стартовавших накануне, 30 июля. Министерство обороны РФ публикует кадры мероприятий.

Как сообщает оборонное ведомство, более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии вышли в морские полигоны. Корабли противоминной обороны обеспечили защиту от воздействия минного оружия и безопасность при выводе сил из пункта базирования.

Экипажи сформировали походные ордера и приступили к выполнению поставленных на учения задач. Обнаружив корабли «врага», расчеты артиллерийских боевых частей вступили в артиллерийскую дуэль. Также в ходе боя отражались удары от нападения с воздуха. Кроме того, прошли тренировки по борьбе за живучесть и боевому маневрированию для вывода сил из-под ударов.

В масштабных учениях участвуют более 20 тысяч человек. Задействованы 300 кораблей, катеров, подлодок и судов обеспечения и около 50 летательных аппаратов. Проводятся сразу на трех флотах - Северном, Тихоокеанском и Балтийском, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. За несколько дней предстоит выполнить свыше 300 боевых упражнений, в том числе зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы.

Целью является проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.