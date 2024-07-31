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Белоусов поздравил бойцов двух полков с освобождением Евгеновки

Министр обороны РФ Белоусов направил поздравление с освобождением Евгеновки 589-му гвардейскому мотострелковому Берлинскому Краснознаменному ордена Кутузова полку и 433-му мотострелковому Краснознаменному полку имени Донского казачества.
2024-07-31 00:32:15
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил освободившие населенный пункт Евгеновка и отличившиеся во время спецоперации воинские части - 589-й гвардейский мотострелковый Берлинский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 433-й мотострелковый Краснознаменный полк имени Донского казачества.

По словам министра, бойцы 589-го гвардейского полка успешно ведут бои в населенных пунктах Бердычи, Орловка, Семеновка и Новоалександровка ДНР.

«Сегодня они уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении. В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих полка противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, освобожден населенный пункт Евгеновка», - сообщили в оборонном ведомстве.

Более 500 военнослужащим этого полка вручили государственные награды и ведомственные знаки отличия.

Министр обороны Российской Федерации Белоусов отметил профессионализм и проявленную решительность командования и личного состава 433-го полка при освобождении Евгеновки, благодаря которым понесший потери противник отступил дальше на запад.

Однополчане, отметил Белоусов, активно участвовали в прорыве глубоко эшелонированной линии обороны на Авдеевском направлении, освобождая населенные пункты Бердычи и Очеретино ДНР. Бойцы продолжают теснить неприятеля на Красноармейском направлении и отважно освобождать землю от вооруженных украинских формирований.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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