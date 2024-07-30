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Робот-сапер «Уран-6» обезвредил мину в ходе тренировки в саперном городке

На опубликованных кадрах - тренировка наших бойцов в саперном городке, в рамках которой военнослужащие обезвредили взрывные устройства, заложенные условным противником.
Руслан Сергеев 2024-07-30 06:02:47
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бойцы инженерно-саперных подразделений отработали ведение боя в городской застройке и обезвреживание взрывоопасных предметов. Они показали свою тренировку на видео.

Вести стрелковый бой в городской застройке, когда на тебе не просто бронежилет, а комплект разминирования массой под 20 килограммов - задача не из легких. В учебном центре инженерных войск саперов готовят к самым нестандартным ситуациям, в том числе к внезапному нападению противника во время боевой работы.

Основная задача группы разминирования - поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов. В зоне СВО, отступая, враг минирует не только дороги и подступы к своим позициям, но и мирные объекты. Опасные находки могут поджидать на автобусной остановке, в магазине и даже в отделении почты.

Саперный городок инженерных войск - идеальное место подготовки специалистов по гуманитарному разминированию и минно-розыскному делу. Здесь военнослужащих учат использовать весь широкий арсенал средств разминирования. Это и миноискатели, и щупы, и классическая саперная кошка.

Главное в работе саперов - повышенное внимание и соблюдение мер безопасности. Скоро им предстоит разминировать освобожденные территории в зоне спецоперации.

Продвижение российских войск было бы невозможно без очистки территорий от мин. Саперы сопровождают колонны, в буквальном смысле прокладывая маршруты для техники на передовой. Они зачищают местность в населенных пунктах и окрестностях - сейчас это важнейшая задача для налаживания мирной жизни в новых регионах.

Для ряда задач, когда обнаружить взрывное устройство при помощи стандартных средств очень сложно, на помощь приходят четвероногие специалисты минно-розыскной службы и их вожатые.

Как и военнослужащий, собака должна быть готова к непростой и опасной работе, обладать крепкой нервной системой. Ежедневные тренировки на полосе препятствий способствуют поддержанию хорошей физической формы и выносливости.

Для уничтожения взрывоопасных предметов инженерно-саперные подразделения используют робототехнический комплекс «Уран-6» - бронированную машину, которая снабжена тралами на все случаи жизни.

«Уран-6» легко справляется со всеми типами противопехотных мин и активно применяется при гуманитарном разминировании в зоне спецоперации. Но полностью заменить человека, конечно, не может.

Ранее саперы группировки войск «Днепр» разминировали местность в Запорожье. Минобороны РФ показало кадры их боевой работы.

Материал подготовили Руслан Сергеев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Саперы #разминирование #тренировка #наш эксклюзив
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