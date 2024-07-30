В Амурской области ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги ВСУ

В Амурской области задержали жителя Благовещенска по подозрению в совершении государственной измены.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины», - заявила официальный представитель УФСБ России по Амурской области Анастасия Яблокова.

По информации регионального управления ФСБ, мужчина перевел свои личные деньги для нужд украинских вооруженных сил «в целях противодействия Вооруженным силам Российской Федерации».

«Перечислял денежные средства на счет Национального банка Украины с целью оказания помощи ВСУ», - признался на камеру задержанный.

На вопрос, осознавал ли он, что его перевод мог использоваться в вооруженном противостоянии российскому государству и в ущерб России, мужчина ответил утвердительно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время жителю Благовещенска избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.